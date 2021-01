Matteo Salvini replica agli insulti per la mascherina di Paolo Borsellino: "Siete fuori?"

09 gennaio 2021 a

a

a

Matteo Salvini criticato per tutto, anche per la mascherina. Il leader della Lega ha indossato una protezione individuale contro il coronavirus con il volto di Paolo Borsellino. Immediate le critiche di Pd e M5s che sembrano comunque non toccarlo: "M5s e Pd se bevo il caffè mi criticano, se invece bevo il latte tiepido mi criticano perché bevo il latte tiepido. La lotta antimafia dovrebbe unire tutti. Se qualcuno riesce a fare polemica anche su una figura eroica come quella di Paolo Borsellino e sulla lotta alla mafia vuol dire che è fuori dalla storia".

Fa beneficenza e viene insultato? Strepitosa risposta di Salvini: "Cari giornalisti del Fatto e di Repubblica...", demoliti

A regalare al numero uno del Carroccio la mascherina oggetto di critiche l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, Alberto Samonà. Anche lui, di fronte a quanto accaduto, non può far altro che replicare a tono: "Sono felice di avere regalato oggi a Matteo Salvini una mascherina che ritrae Paolo Borsellino e riporta una sua bellissima frase sull'impegno contro la mafia. E sono felice che l'abbia indossata per rendergli omaggio, deponendo un mazzo di fiori in via D'Amelio. Polemizzare su questo, francamente qualifica soltanto chi lo fa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.