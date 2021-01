Matteo Renzi e la doppia bomba giudiziaria, la prima pagina del Fatto quotidiano: "l'avvertimento politico" di Travaglio

10 gennaio 2021 a

"Sempre più nei guai". Marco Travaglio dedica la prima pagina a Matteo Renzi e Maria Elena Boschi, ma la politica stavolta c'entra solo in maniera indiretta. Sul Fatto quotidiano si parla dell'inchiesta Open e di Renzi indagato, e i guai sarebbero relativi al fatto che l'inchieste resterà a Firenze (mentre il leader di Italia Viva aveva chiesto lo spostamento) e ci sarebbero nuovi sviluppi sull'imprenditore Toto nel caso Consip.

Due questioni giudiziarie che però rischiano di pesare non poco sul momento politico, e non è un caso che il Fatto, schieratissimo a fianco di Giuseppe Conte, rilanci il tam tam delle Procure che indebolisce il grande nemico del premier, l'uomo che spinge per la crisi. E in fondo c'è un motivo se a non andare giù a Renzi siano proprio i consiglieri di Conte, tra cui spicca Travaglio.

