Solange, dubbi sulla morte: il pm ha disposto l'autopsia sul corpo

10 gennaio 2021 a

a

a

Dubbi sulla morte, per Paolo Bucinelli è stata disposta l'autopsia. Il sensitivo della tv, in arte Solange, è stato trovato morto nella sua abitazione di Collesalvetti,ma ancora è ignota la causa del decesso. Il pm, Sabrina Carmassi, ha disposto l'esame autoptico sul corpo per chiarire quanto accaduto. Bucinelli pochi giorni prima avrebbe rifiutato un ricovero all'ospedale di Pisa.

"Annullato il funerale". Solange, sequestrata la salma: quanti dubbi sulla corsa in ospedale "nascosta"

Tornato a casa però l'uomo si sarebbe sentito male. A trovare il corpo gli amici che, non sentendolo per giorni, si sono preoccupati. Una volta sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rinvenuto Solange privo di vita sul divano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.