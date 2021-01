Stasera Italia, Vittorio Feltri massacra Veronica Gentili: "Un funerale di terza categoria"

11 gennaio 2021 a

No, tra Vittorio Feltri e Veronica Gentili non corre buon sangue. Da tempo. E l'ultima conferma è arrivata direttamente da Twitter, dove il direttore di Libero è passato all'attacco, durissimo, contro la conduttrice di Stasera Italia, su Rete 4, e firma del Fatto Quotidiano. L'attacco è piovuto proprio durante la puntata domenicale di Stasera Italia, condotta dalla Gentili (l'edizione settimanale vede al timone Barbara Palombelli). Nel corso della puntata del 10 gennaio, infatti, Feltri si è speso in un breve, ma tagliente, cinguettio: "Stasera Italia con la Gentili sembra un funerale di terza categoria", ha picchiato durissimo. Una sentenza, irrevocabile, in poche parole.

