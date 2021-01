Stasera Italia, "trasuda odio e disprezzo. Una cosa abietta". Giampiero Mughini scatenato contro Marco Travaglio

15 gennaio 2021 a

A Stasera Italia su Rete 4 un Giampiero Mughini scatenato. Contro Matteo Renzi? No, al contrario: contro Marco Travaglio, che sul Fatto quotidiano da settimane sta picchiando duro contro il leader di Italia Viva per difendere il premier Giuseppe Conte.





In studio da Barbara Palombelli si parla di crisi di governo e la linea di Mughini è cautamente pro-Renzi: "Non mi è parso che lui abbia detto giammai un Conte Ter. Semmai ha detto non è tempo di andare alle elezioni. Si può non essere d'accordo con i tempi tattici della sua operazione, ma da qui a celebrare l'anti-renzismo...". Quindi l'attacco a Travalio e Fatto, senza mai nominarli. "C'è un giornale che trasuda odio, disprezzo eccetera dalla prima pagina all'ultima, sapete benissimo qual è. Io questo anti-renzismo lo respingo una cosa abietta, così come respingevo come una cosa abietta l'anti-berlusconismo e l'anti-craxismo".

