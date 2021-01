Maria Giovanna Maglie contro Cesa, Binetti e Mastella: "Ci siamo fatti vecchi e li abbiamo sempre tra le p***"

16 gennaio 2021 a

Un tuffo nel passato, ritorna di prepotenza quella Prima Repubblica che non se ne è mai andata. Ritorna addirittura al tempo del M5s, i grillini che le scatole di tonno che avrebbero dovuto aprire se le stanno ingoiando. Latta compresa. Si parla delle ferventi trattative in corso per tenere in piedi il governicchio orfano di Italia Viva e Matteo Renzi. Come è arcinoto, Giuseppe Conte briga con i soliti noti: centristi, transfughi, poltronari assortiti. Tra i vari nomi si fanno quelli di Lorenzo Cesa, Paola Binetti (ora forse fuori dai giochi dopo la frenata dell'Udc, che ha assicurato "fedeltà al centrodestra) e Clemente Mastella. Ed è proprio contro questo tris da Prima Repubblica che si scaglia Maria Giovanna Maglie. Lo fa su Twitter. Con sintesi. E ferocia. Di seguito, il cinguettio: "Cesa... la Binetti... Mastella... ci siamo fatti vecchi e ce li abbiamo sempre tra le palle", conclude la Maglie. Cala il sipario. Provate a smentirla...

