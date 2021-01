Vittorio Feltri demolisce i sogni di Elsa Fornero sul premier: "Il sesso non mi importa un fico secco"

16 gennaio 2021 a

"Elsa Fornero sogna di vedere una donna a Palazzo Chigi. Io invece spero che prima o poi arrivi un premier capace, il suo sesso non mi importa un fico secco". Così Vittorio Feltri con un tweet commenta l'idea dell'ex ministro del governo Monti sull'attuale situazione politica e sulla crisi che sta vivendo il governo Conte.

La Fornero auspica un cambio di rotta a Palazzo Chigi e vorrebbe l'arrivo di una donna alla presidenza del Consiglio. Un desiderio che si inserisce nel discorso delle quote rosa. Vittorio Feltri che su questo discorso non ha mai condiviso la scelta di decidere a tavolino i ruoli da assegnare alle donne in politica, ne fa una questione di principio e affonda ancora una volta l'attuale inquilino di Palazzo Chigi, Giuseppe Conte.

