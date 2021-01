Veronica Gentili contro Salvini: "L'ex ministro Legge e Ordine che predica l'illegalità"

18 gennaio 2021 a

"Quando l'ex ministro Legge e Ordine predica l'illegalità". Veronica Gentili, sul Fatto quotidiano, dà i voti ai personaggi politici della settimana e tra i bocciati, indirettamente c'è naturalmente Matteo Salvini. La colpa del leader della Lega? Aver appoggiato la protesta di un ristoratore di Pesaro, che ha deciso di tenere aperto il proprio locale anche dopo le 18, violando consapevolmente il Dpcm del governo Conte. Disobbedienza civile che non va giù alla conduttrice di Stasera Italia Weekend.

"Il commento puntuale all'inopportunità di una figura istituzionale che alimenta un'antitesi pericolosa e improduttiva come quella tra salute ed economia, l'ha fatto l'altra involontaria parte in causa, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci", ricorda la Gentili citando la risposta dell'esponente del Pd: "Le associazioni di categoria mi hanno chiesto di essere intransigente nei controlli di chi non rispetta le regole. Tutti vogliono sconfiggere il virus e riaprire il prima possibile. Caro senatore Salvini, a Pesaro le leggi si rispettano, e così dovrebbe essere in tutta Italia". "Il sindaco ha chiaramente ragione - è la sentenza della Gentili -. Voto 7". Non avevamo dubbi.

