Daniela Santanché massacra Giuseppe Conte per il riferimento alla Cina in aula: "Fate parlare direttamente il comunista cinese"

"Giuseppe Conte nel suo discorso per la fiducia alla Camera rivendica il Parlamento bypassato dai Dpcm, la compressione delle libertà individuali, il rapporto con la Cina. La prossima volta fate parlare direttamente Xi Jinping...". Questo il posto di commento di Daniela Santanché al discorso del premier alla Camera il giorno del voto alla fiducia del suo governo. La senatrice di Fratelli d'Italia irride i tanti appelli all'unità fatti dal premier e ironizza invece sulle molte mosse politiche fatte da Conte che di fatto hanno scavalcato il Parlamento rendendolo di fatto un mero esecutore delle richieste del premier. La Santanché fa riferimento, in particolare, ai tanti Dpcm collegati all'emergenza pandemia decisi dal governo Conte. Ma soprattutto, il riferimento è alla rivendicazione circa i rapporti con la Cina fatta dal premier. Quella Cina che per certo ha avuto un ruolo nel non-contenimento del coronavirus agli albori della pandemia.

