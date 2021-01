Nicola Porro, "ricordate Carlo Verdone?": il discorso rubato da Giuseppe Conte, se questo è un premier

18 gennaio 2021 a

a

a

Nicola Porro ha commentato in diretta su Twitter le comunicazioni alla Camera di Giuseppe Conte. Il conduttore di Quarta Repubblica è stato molto critico con il premier, che si sarebbe prodigato in una “lista della spesa” ai limiti del tragicomico, tanto da far tornare alla mente un famoso sketch di Carlo Verdone. “Sempre centrale… volto a… ci siamo molto impegnati… favorire in generale… tutti insieme… abbiamo un grande compito… concreto progetto di riforma… il rilancio… sono pilastri… proseguire convintamente. E applausi a Procida. Vi ricordate Verdone?”, è stato il tweet di Porro sull’intervento di Conte, che gli ha ricordato quello del politico Carlo che teneva un comizio in toni solenni e, anziché affrontare questioni salienti, ringraziava tutti coloro che si erano prodigati per l’affermazione del varietà in Italia.

Per la fiducia, Conte tira in ballo addirittura Joe Biden: la mossa sconcertante di un premier disperato. "Qui ci giochiamo il futuro"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.