Giuseppe Conte, l'ex moglie Valentina Fico contro Matteo Renzi: "Cinico e inaffidabile, temo non sia simpatico agli italiani"

L'ex moglie di Giuseppe Conte, Valentina Fico, ha apprezzato il discorso del premier alla Camera. "Mi è piaciuto il richiamo alla coesione e alla responsabilità, l’umiltà nell’ammettere che non tutto è stato perfetto e nel chiedere aiuto a tutto il Parlamento per superare la crisi sanitaria ed economica", ha detto, intercettata dal Corriere della Sera. Il rapporto tra i due, anche dopo la fine del matrimonio, sembra sereno. Sulla possibilità che Conte ottenga i voti necessari a Palazzo Madama per andare avanti, Fico si dice speranzosa: "Spero di sì, soprattutto perché una crisi al buio ora non possiamo permettercela. Probabilmente non ci sarà una maggioranza assoluta, ma non serve per la fiducia. Poi si vedrà". L'ex moglie del premier, poi, ha rivelato di incoraggiare spesso Conte, mandandogli dei messaggi in privato. Al contrario, su Matteo Renzi, artefice della crisi, Valentina Fico non spende belle parole: "Per mia natura non apprezzo le persone troppo spregiudicate e le espressioni eccessive di cinismo e di inaffidabilità. Temo che ormai non sia simpatico a una buona parte degli italiani".

