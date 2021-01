Alessandra Ghisleri su Luigi Di Maio: "Si è parlato di lui solo per la mano sulla mascherina"

21 gennaio 2021 a

La foto di Luigi Di Maio con la mano sulla bocca nonostante la mascherina ha fatto il giro della Rete. Lo scatto è arrivato anche ad Alessandra Ghisleri che, in merito, offre un giudizio impietoso: "Si è parlato di lui solo per la mano sulla mascherina", è la sentenza della direttrice di Euromedia Research ai microfoni di Rainews. Molti infatti hanno notato il silenzio, durante le votazioni in Senato e alla Camera, del Movimento 5 Stelle. È sembrato quasi che i grillini della fiducia a Giuseppe Conte e governo interessasse ben poco. Lo stesso ministro degli Esteri è apparso silente. Di lui, come ha detto la Ghisleri, si è parlato solo dopo il tentativo divenuto gaffe di mascherare il labiale.

