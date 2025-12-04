Luigi Di Maio ritorna in campo? Atreju, voci impazzite

Torna ad Atreju il Rappresentante Speciale dell’Unione europea per la regione del Golfo, cioè torna Luigi Di Maio. Non è una prima volta, e probabilmente non sarà neppure l’ultima che l’ex-grillino prende parte alla festa annuale di Fratelli d’Italia. Inevitabilmente scatta subito il tormentone: ritorno in politica o semplice passerella istituzionale? L’ultima apparizione risaliva al 2021, ai tempi del governo di Mario Draghi, quando l’allora ministro degli Esteri spiegava che Giorgia Meloni era “più affidabile” di Matteo Salvini. Frase che oggi suona quasi come un assist involontario.

Nel programma 2025, Di Maio compare come funzionario di alto profilo dell’Unione europea. Un ruolo tecnico, certo. Ma con l’incarico in scadenza a marzo 2027, l’invito accende i radar dei retroscena. A maggior ragione perché si parlerà della “opportunità storica per l’Italia” legata alla Via del Cotone, alternativa strategica alla Via della Seta cara ai governi Conte.

“Quando lo chiamavano ‘Luigi Di Mao’”, scherza un meloniano, ricordando l’antica fascinazione per Pechino dell’ex-leader pentastellato. Eppure, frenano i bene informati: l’invito non sarebbe il preludio a un rientro in campo. Le opzioni, al termine del mandato europeo, resterebbero molte, anche nel privato. Il palco di Atreju, comunque, è tutto tranne che ostile: ci saranno Lorenzo Guerini, Marco Minniti, l’ambasciatore emiratino Abdulla Ali Al-Subousi.

