Sondaggio Ghisleri: ecco chi crolla subito dopo le Regionali

Il sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri, diffuso il 25 novembre 2025 a Porta a Porta, fotografa le intenzioni di voto dopo le regionali in Puglia, Campania e Veneto.Fratelli d’Italia resta primo partito ma cala di 0,4 punti in due settimane, attestandosi al 29,7%.

Il Partito Democratico cresce di 0,3 punti e sale al 22,5%, riducendo il distacco dal primo partito a 7,2 punti. Crolla il Movimento 5 Stelle (-0,5%) che si ferma all’11,3%. Nel centrodestra avanzano Lega (+0,5%, 9%) e Forza Italia (+0,1%, 9,5%). Tra i partiti minori, Alleanza Verdi-Sinistra sale al 6,7% (+0,2%), Azione al 3,3% (+0,4%) e Italia Viva al 3,1% (+0,5%). In flessione +Europa (-0,5%, 1,5%), stabile Noi Moderati (0,7%).A livello di coalizioni, il centrodestra guadagna due decimi e raggiunge il 48,9%, mentre il centrosinistra resta fermo al 30,7%. Il cosiddetto “campo largo” (centrosinistra + M5S + altre liste minori) è stabile al 45,1%. Calano gli astenuti e indecisi (-0,8%), ora al 46,6%.