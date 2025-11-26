Sondaggio Ghisleri: ecco chi crolla subito dopo le Regionali

Il sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri, diffuso il 25 novembre 2025 a Porta a Porta, fotografa le intenzioni di voto dopo le regionali in Puglia, Campania e Veneto.Fratelli d’Italia resta primo partito ma cala di 0,4 punti in due settimane, attestandosi al 29,7%.
Il Partito Democratico cresce di 0,3 punti e sale al 22,5%, riducendo il distacco dal primo partito a 7,2 punti. Crolla il Movimento 5 Stelle (-0,5%) che si ferma all’11,3%. Nel centrodestra avanzano Lega (+0,5%, 9%) e Forza Italia (+0,1%, 9,5%). Tra i partiti minori, Alleanza Verdi-Sinistra sale al 6,7% (+0,2%), Azione al 3,3% (+0,4%) e Italia Viva al 3,1% (+0,5%). In flessione +Europa (-0,5%, 1,5%), stabile Noi Moderati (0,7%).A livello di coalizioni, il centrodestra guadagna due decimi e raggiunge il 48,9%, mentre il centrosinistra resta fermo al 30,7%. Il cosiddetto “campo largo” (centrosinistra + M5S + altre liste minori) è stabile al 45,1%. Calano gli astenuti e indecisi (-0,8%), ora al 46,6%.
Secondo l’Istituto Cattaneo, con l’attuale legge elettorale Rosatellum e un centrosinistra unito in un vero “campo largo” (a differenza del 2022), la distanza di pochi punti percentuali tra le due grandi coalizioni potrebbe tradursi in un risultato molto più equilibrato, addirittura in un possibile pareggio in termini di seggi. Il verdetto dipenderebbe quasi interamente dall’esito dei collegi uninominali.