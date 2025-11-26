Libero logo
Regionali
Ucraina-Russia
Hub Energia

Sondaggio Ghisleri: ecco chi crolla subito dopo le Regionali

mercoledì 26 novembre 2025
Sondaggio Ghisleri: ecco chi crolla subito dopo le Regionali

1' di lettura

Il sondaggio Only Numbers di Alessandra Ghisleri, diffuso il 25 novembre 2025 a Porta a Porta, fotografa le intenzioni di voto dopo le regionali in Puglia, Campania e Veneto.Fratelli d’Italia resta primo partito ma cala di 0,4 punti in due settimane, attestandosi al 29,7%.

Il Partito Democratico cresce di 0,3 punti e sale al 22,5%, riducendo il distacco dal primo partito a 7,2 punti. Crolla il Movimento 5 Stelle (-0,5%) che si ferma all’11,3%. Nel centrodestra avanzano Lega (+0,5%, 9%) e Forza Italia (+0,1%, 9,5%). Tra i partiti minori, Alleanza Verdi-Sinistra sale al 6,7% (+0,2%), Azione al 3,3% (+0,4%) e Italia Viva al 3,1% (+0,5%). In flessione +Europa (-0,5%, 1,5%), stabile Noi Moderati (0,7%).A livello di coalizioni, il centrodestra guadagna due decimi e raggiunge il 48,9%, mentre il centrosinistra resta fermo al 30,7%. Il cosiddetto “campo largo” (centrosinistra + M5S + altre liste minori) è stabile al 45,1%. Calano gli astenuti e indecisi (-0,8%), ora al 46,6%.

Sondaggio Mentana: M5s precipita, salgono Fdi e Pd, tutti i numeri

Questa settimana, le intenzioni di voto fanno registrare lievi ma significative oscillazioni, come rilevato dal sondaggi...

Secondo l’Istituto Cattaneo, con l’attuale legge elettorale Rosatellum e un centrosinistra unito in un vero “campo largo” (a differenza del 2022), la distanza di pochi punti percentuali tra le due grandi coalizioni potrebbe tradursi in un risultato molto più equilibrato, addirittura in un possibile pareggio in termini di seggi. Il verdetto dipenderebbe quasi interamente dall’esito dei collegi uninominali.

Sondaggio, cosa pensa il 64% dei milanesi: la città ha paura

Era inevitabile, considerando il proliferare di vicende da cronaca nera e lo stillicidio quotidiano di notizie riguardan...
tag
sondaggio
alessandra ghisleri
regionali

Festa a Napoli, ma... Giuseppe Conte, come una "seduta spiritica": il retroscena sul grillino

Una città allo sbando Sondaggio, cosa pensa il 64% dei milanesi: la città ha paura

Souzan Fatayer Regionali, la napoletana pro-Pal che inneggia a Hitler? Silurata!

ti potrebbero interessare

Capezzone: "Ecco cosa può accadere tra Russia e Ucraina", il retroscena sul piano di pace

Capezzone: "Ecco cosa può accadere tra Russia e Ucraina", il retroscena sul piano di pace

È sempre Cartabianca, Donzelli smonta Bonaccini: "Ci avete accusato di essere liberticidi!"

È sempre Cartabianca, Donzelli smonta Bonaccini: "Ci avete accusato di essere liberticidi!"

Il dilemma russo e lo zar che sogna di tornare a Yalta

Il dilemma russo e lo zar che sogna di tornare a Yalta

Mario Sechi
DiMartedì, Gramellini attacca Meloni e governo: "Mediocrità impressionante"

DiMartedì, Gramellini attacca Meloni e governo: "Mediocrità impressionante"