Maria Giovanna Maglie demolisce Mariarosaria Rossi: "Sai qual è il vero scandalo?", demolita

Maria Giovanna Maglie a gamba tesa contro la caccia a senatori e deputati avviata da Giuseppe Conte. In particolare la giornalista punta il dito contro chi ha ceduto alle "avances" del premier. Tra questi anche lei: Mariarosaria Rossi. L'ex senatrice di Forza Italia ha abbandonato Silvio Berlusconi sulla fiducia al governo, provocando la sua immediata espulsione. "Il vero scandalo - cinguetta al vetriolo la Maglie - non è chi abbia tradito o chi tradirà tra i senatori del famoso gruppo cani sciolti sul mercato al miglior offerente. Lo scandalo - e qui la frecciatina - è che siano senatori". Poi come chiosa un "Rossi vergogna".

"Ce li abbiamo sempre tra le palle". Tre nomi, la bordata della Maglie: se questo è un governo

A detta di più indiscrezioni lo sgarbo dell'ex segretaria personale del leader azzurro è pura vendetta. Per il Corriere infatti la Rossi avrebbe vendicato l'amica Francesca Pascale dopo il nuovo fidanzamento del Cavaliere con Marta Fascina.

