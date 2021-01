Flavio Briatore a Dritto e Rovescio: "Giuseppe Conte deve essere cambiato. E Zingaretti è ancora lì..."

22 gennaio 2021 a

Una valanga che risponde al nome di Flavio Briatore si abbatte sul governo di Giuseppe Conte, o almeno su quel che ne resta. Il tutto a Dritto e Rovescio, il programma in onda su Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. A crisi in corso, mister Billionaire chiede di tornare al voto, o almeno di cambiare il premier, quel Giuseppe Conte che "le ha sbagliate tutte". Secondo Briatore, "Abbiamo un governo formato da forze politiche completamente diverse l'una dall'altra: grillini con comunisti e con Matteo Renzi che non è comunista - premette -. Prima delle elezioni Nicola Zingaretti continuava a dire: mai coi grillini, dovranno passare sul mio corpo. Il suo corpo è sempre lì e i grillini sono con lui. È un governo di gente che sta lì con la poltrona", Briatore. "Non è vero che nei momenti di emergenza non bisogna cambiare: se un governo è inadeguato, proprio nei momenti di emergenza bisogna cambiare. Perché non possiamo votare? Se le cose vanno male in un'azienda, cambi l'ad con uno che pensi sia migliore. In questo caso l'ad è Conte e deve essere cambiate: il governo le ha sbagliate quasi tutte. Tutti hanno la pandemia, ma noi siamo primi in termini di errori: morti e Pil su tutti", conclude l'imprenditore.

