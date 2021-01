Dritto e Rovescio, Flavio Briatore nomina Mariarosaria Rossi? Clamoroso: prima crolla l'audio, poi il "buio". Pesantissimi sospetti

22 gennaio 2021 a

a

a

Uno strano, stranissimo caso a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 22 gennaio. In studio, ovviamente, si parlava di Mariarosaria Rossi, ormai ex forzista ed ex fedelissima di Silvio Berlusconi che ha accordato la sua fiducia a Giuseppe Conte al Senato. Insomma, che politicamente ha tradito. O meglio, in studio si prova a parlare di lei. Già, perché in cattedra ci era salito Flavio Briatore, che puntava il dito contro Lello Ciampolillo, l'improbabile ex grillino passato al fianco del presunto avvocato del popolo, bollato da mister Billionaire come "uno scemo", "uno da ricoverare", "da prendere a calci nel cu***". Insomma, parole pesantissime. Peccato che poi sia spuntata Mariarosaria Rossi, appunto: "Quando ho sentito che la Rossi aveva votato la fiducia al governo ho pensato che non potesse essere lei, la conosco...", e dopo queste parole ecco che è "crollato" l'audio, un netto abbassamento del sonoro, tanto che l'imprenditore non è riuscito a dire la sua sull'ex Forza Italia. A quel punto, Del Debbio ha lanciato un servizio, dopo il servizio la pubblicità. E una volta tornati in studio, ecco che della Rossi non si è più parlato. Cosa è accaduto? Che cosa si sono detti Del Debbio e Briatore durante il servizio e la pubblicità? Impossibile dirlo, semplice al contrario fare delle ipotesi...

"Sai qual è il vero scandalo?". Maria Giovanna Maglie a testa bassa contro la Rossi: demolita

"Torna a Roma". Forza Italia supplica il Cav, voci (pazzesche) sulla valanga: quanti stanno per tradire al Senato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.