Rocco Casalino al Copasir, il messaggio subito cancellato nella chat coi giornalisti: l'ultima porcheria?

Rocco Casalino ne fa un'altra delle sue. Il portavoce di Giuseppe Conte ha diffuso in una chat con i giornalisti un messaggio cancellato in tempo record. A svelarlo è Il Giornale che cita quanto fotografato e rimbalzato di collega in collega. "Siccome si fa molta confusione - è il messaggio riportato - giro un'agenzia che dimostra che non era una missione segreta in Libia e che l'incontro non era in un bunker segreto". Il riferimento di Casalino è alla pubblicazione della sua geolocalizzazione durante la missione a Bengasi per recuperare i pescatori di Mazara del Vallo. Vicenda per la quale è stato convocato dal Copasir. Peccato però che il testo sia stato cancellato talmente tanto velocemente che qualcuno - scrive Il Giornale - ipotizza lo che lo abbia fatto apposta per gettare il sasso e ritirare poi la mano.

