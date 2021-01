Giorgia Meloni inchioda Alan Friedman: "Melania escort? Non è stato un incidente, è sua abitudine"

23 gennaio 2021 a

Fa ancora discutere Alan Friedman. A picchiare duro contro il giornalista statunitense ci pensa Giorgia Meloni. Nel mirino la frase vergognosa su Melania Trump definita da Friedman una "escort". Salvo poi difendersi dicendo che è stata solo una battuta infelice. Non per la leader di Fratelli d'Italia però. La Meloni infatti ha pescato commenti simili e pubblicati tutti sulla sua pagina Twitter: "Quello di Alan Friedman non è stato un incidente. Ha l’abitudine di twittare contro Melania Trump definendola escort. - ha tuonato a corredo dell'immagine -. Ma per la sinistra va bene così: denigrare una donna di destra fa parte dei loro metodi e rivedremo presto Friedman in tv a diffondere altre menzogne e veleno". Sotto le varie uscite del "democratico" giornalista che ha sempre sparato a zero contro la moglie di Donald Trump.

