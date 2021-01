Silvio Berlusconi e Mediaset, "grazie Covid"? Dati clamorosi: quanto sono diventati più ricchi nel 2020

28 gennaio 2021 a

Silvio Berlusconi, e la sua famiglia, posseggono un patrimonio di a 7,2 miliardi di dollari, corrispondenti a circa 5,9 miliardi di euro ai cambi odierni, rispetto ai 5,3 miliardi di dollari (4,35 miliardi di euro) dell’ultima classifica ufficiale stilata tra marzo e aprile 2020 da Forbes, che collocava il Cav al sesto posto dei miliardari italiani e al numero 308 a livello mondiale.

Forbes, particolare curioso, presenta ai proprio lettori Silvio Berlusconi come “colui che ha portato in Italia il telefilm statunitense Baywatch”. La rivista economica rivela che la principale attività da cui deriva la ricchezza di Berlusconi è, ovviamente, Mediaset. Il gruppo televisivo è, infatti, partecipato con la maggioranza del 44,18% dalla cassaforte Fininvest della famiglia dell’ex premier.

Continua intanto la sfida tra Vivendi e Berlusconi. Secondo le ultime indiscrezioni di Radiocor l’11 febbraio ci sarà l’udienza di discussione finale della causa civile su Mediaset Premium e sulla successiva scalata di Vivendi al gruppo televisivo fondato da Berlusconi. Nel frattempo in Borsa, Mediaset si è ripresa dopo i minimi del 2020. La seduta del 22 gennaio 2021 si è chiusa infatrti con le azioni a 2,1 euro, rispetto ai minimi a 1,37 euro.

In Fininvest, inoltre, sono soci Berlusconi e tutti i suoi cinque figli: Marina e Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. L’altra importante partecipata di Fininvest quotata in Borsa è Mondadori, dove il Biscione ha in mano il 53,3%. Poi c'è Banca Mediolanum, con una quota del 30,11% che si affianca a quella di maggioranza del 40,38% della famiglia di Ennio Doris. E nel 2020 è anche arrivata una maxi cedola. La finanziaria, infatti, ha deciso di distribuire come dividendo l’intero utile civilistico realizzato nel 2019 (ultimo bilancio disponibile), pari a 84,2 milioni. A beneficiarne Berlusconi e i suoi cinque figli: due nati dal matrimonio con Carla Dell'Oglio e gli altri tre dalla relazione con Veronica Lario.

