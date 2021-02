Rocco Casalino, l'accusa di Augusto Minzolini: "Servizi confezionati 'ad hoc' contro Renzi inviati alla Rai"

02 febbraio 2021 a

Rocco Casalino maestro della comunicazione. Il portavoce di Giuseppe Conte sa bene che se il premier se ne torna a casa, lui è il primo a seguirlo. E così in queste concitate ore al capo ufficio stampa di Palazzo Chigi non rimane che tentarle tutte in quello che sa meglio fare: indirizzare i consensi. O così spera. Dopo l'ammissione di servizi preconfezionati a favore del premier e inviati a Viale Mazzini. Ecco che Augusto Minzolini porta allo scoperto un'altra ridicola "tattica".

"Ci sarebbero delle e-mail - scrive il retroscenista sul Giornale - che tirerebbero in ballo Roccobello Casalino, portavoce del premier, per alcuni servizi confezionati 'ad hoc' contro Renzi in alcune trasmissioni del servizio pubblico". Dietro all'invano tentativo perseguito dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip le quotazioni. Quest'ultime - prosegue ancora Minzolini - all'ora di pranzo le quotazioni sembravano vedere il leader di Italia Viva in vantaggio.

"In queste ore se debbo essere serio stanno salendo le chance di Draghi. Solo che è un'ipotesi da maneggiare con cura, perché è l'unico missile che ho", si prodigava a dire ai suoi il rottamatore. Ma alle cinque del pomeriggio qualcosa sembra essere cambiato. "Siamo tornati in parità tra l'ex presidente della Bce e Giuseppe Conte: 'cinquanta e cinquanta' - riporta Minzolini -. Nei pronostici del leader di Italia Viva l'ipotesi del Conte Ter non è mai stata in vantaggio, ma forse proprio per questo potrebbe finire così". Chissà, certo è che le ultime discussioni non aiutano. La riunione indetta da Roberto Fico per trovare un "cronoprogramma" e sigillare il terzo esecutivo "Conte" si è conclusa con un nulla di fatto. Anzi, ancora una volta Pd, Movimento 5 Stelle e Italia Viva si sono mostrati divisi su tutto. Un piccolo dettaglio che non può far dormire sonni tranquilli il presidente del Consiglio.

