Rocco Casalino e Gregorio De Falco: "Amore bello, te lo scordi". Responsabili, un indiscreto da brividi

Sono nati da poco, ma si sono subito messi all'opera per "salvare" Giuseppe Conte dal baratro. I cosiddetti Responsabili, ora membri di un nuovo gruppo formatosi al Senato, il Maie-Europeisti-Centro democratico, hanno partecipato - così come tutte la altre forze politiche - alle consultazioni. Prima quelle di Sergio Mattarella, poi quelle di Roberto Fico. In entrambi i casi si è mosso per loro Ricardo Antonio Merlo, il capo dei Costruttori. Ma tutte e due le volte, Merlo si è fatto accompagnare da altri Responsabili.

La prima volta, dal capo dello Stato, Merlo è salito al Colle con Andrea Causin, ex Forza Italia che ha votato la fiducia al governo, e l’ex grillino Gregorio De Falco, ricordato per l'ormai noto "Salga a bordo, caz***o!", rivolto al capitano Francesco Schettino durante il naufragio della Costa Concordia. Lo stesso De Falco che, come scrive il Corriere della Sera, avrebbe addirittura comprato un abito nuovo per la speciale occasione, l'incontro con il presidente della Repubblica.

Quello dei costruttori è sicuramente un gruppo stranamente assortito o forse anche male assortito. Tuttavia, come spiegato dal capo, Merlo, la loro intenzione è quella di diventare il partito di Conte: "Ora, al Senato, siamo dieci. Ma io sono sicuro che, non appena verrà dato un nuovo incarico a Giuseppe, altri senatori si aggiungeranno. Molti mi chiamano e mi dicono: siete davvero il nuovo partito di Conte? No, perché se è davvero così, io passo subito con voi". Fabrizio Roncone del Corriere, però, ironizza: "Poi bisognerà esserci il giorno che Rocco Casalino dirà a De Falco: 'Amore bello, tu hai uno sguardo negativo, tu di andare in tivù te lo scordi'".

