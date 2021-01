Rocco Casalino pizzicato in strada da Propaganda Live, la risposta sulla crisi che dice tutto: "Non lo so, vediamo dai"

30 gennaio 2021 a

"Non lo so, vediamo dai". Anche Rocco Casalino sembra convinto che Giuseppe Conte finirà per essere messo alla porta. Una frase, quella del portavoce del premier, rilasciata a Diego Bianchi. Il conduttore di Propaganda Live lo ha pizzicato poco prima che il premier salisse al Colle per le dimissioni. Il capo ufficio stampa di Palazzo Chigi per sfuggire alle domande del programma di La7 si è messo a correre. Inutile però il tentativo di fuga. Casalino è stato intercettato. Alla domanda di Bianchi sul "come butta?", l'ex gieffino è parso quasi rassegnato. E poi, terrorizzato da quanto sarebbe potuto uscire sul suo conto, ha messo le mani avanti: "Non voglio fare intervista, io ti voglio bene, ma non voglio".

Poi la battuta del conduttore: "Stai sereno?". Panico negli occhi di Casalino: "No, dai, ti prego", ha chiesto in tempo record mentre Bianchi si prodigava in lunghe scuse. "Ma questo famoso video che deve uscire?", ha infine domandato il giornalista. "Non ne so niente, a volte si creano palle di neve, ma non deve uscire nulla", ha liquidato la questione.

D'altronde Casalino potrebbe avere i giorni contati. Se Matteo Renzi e M5s dovessero tornare sui propri passi e trovare una quadra per il Conte ter, la testa del portavoce sarebbe la prima a saltare. Questo almeno quanto chiesto - secondo indiscrezioni - dal leader di Italia Viva.

