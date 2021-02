L'aria che tira, "ci siamo viste la settimana scorsa, ricorda?". Myrta Merlino demolisce Alessia Morani in 10 secondi, lei balbetta

02 febbraio 2021 a

"Cara Alessia Morani, una settimana fa ci siamo visti, ricorda?". Se la sottosegretaria Pd allo Sviluppo economico nicchia, ci pensa Myrta Merlino a sbatterle in faccia a L'aria che tira su La7 l'amara realtà del Paese. In Parlamento il centrosinistra balla sulla crisi e intanto una parte dell'Italia che lavora e produce muore. "Abbiamo parlato di ristori, codici Ateco da cambiare, di misure - elenca la Merlino alla Morani -. In una settimana non è cambiato niente, anzi sono cambiate un sacco di cose ma non hanno avuto nessun impatto sulla vita reale delle persone".

Il riferimento polemico è proprio alla crisi-farsa di governo. "Devo dirlo, le racconto tutti i giorni: prescrizione sì o no, Lodo Orlando sì o no e intanto c'è gente che chiude baracca...". Alcuni secondi di gelo, e la sottosegretaria Morani non trova di meglio che rispondere lodando Massimo Galli e aggrappandosi alle formulette della politica: "La priorità di tutti noi è di chiudere il prima possibile questa crisi che rimane incomprensibile. Abbiamo necessità di avere immediatamente un governo e di mettere a terra quei 32 miliardi di scostamento di bilancio che abbiamo votato alla Camera e al Senato per i ristori, per le categorie che soffrono di più come il turismo, massacrato dalla pandemia". "Sì ma cerchiamo di essere pratici - la rimbrotta ancora la Merlino -, siamo in una crisi molto lunga che va avanti dal 6 dicembre". Come darle torto.

Subito dopo, va in onda un servizio sulla lotteria degli scontrini, una delle mirabolanti misure studiate dal Conte Bis per rilanciare l'economia. Qualche testimonianza random dai negozianti intervistati: "Non abbiamo messo a punto nulla", "Noi ancora non siamo pronti", "Sto cercando di capire le istruzioni ma non ci riesco", "Un cliente mi ha chiesto della lotteria, io l'ho fatto ma non so come funziona", "Non abbiamo avuto alcuna istruzione". E poi l'ultima: "Io ho tutto ma se non abbiamo i clienti". Sipario.

