Alessia Morani a L'aria che tira: "A chi dobbiamo sbatterlo in faccia". Il Covid come una clava contro Zangrillo e Salvini?

18 novembre 2020 a

"Sono terrorizzata da questa maledettissima malattia". Alessia Morani, sottosegretaria Pd allo Sviluppo economico, in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira non nasconde ai telespettatori la sua esperienza personale anche in relazione al coronavirus: "Ho 44 anni e ho avuto una leucemia, una trombosi profonda e una broncopolmonite. Questo virus ha dei risvolti imprevedibili".

In collegamento con la Merlino ha parlato Lorenzo Stocchi, 35enne toscano in ottima salute finito in terapia intensiva. "La sua storia deve essere sbattuta in faccia a tutti i negazionisti, a tutti i minimizzatori, a tutti coloro che in questo periodo stanno facendo disinformazione e stanno facendo del male a tante persone che in questo momento purtroppo sono dentro l'incubo di questa malattia". Non li cita mai, ma i riferimenti polemici a Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Alberto Zangrillo, a vario titolo, sono praticamente dichiarati. La senatrice di FdI Daniela Santanchè, poco prima della dem, aveva detto no al terrorismo: "Non mi voglio sostituire ai medici ma prendere per tempo questo Covid è fondamentale per l'esito positivo". "Non so se il suo ottimismo può dare una mano - le ribatte la Morani -. Credo sia più utile dare un messaggio di responsabilità e gravità della situazione".

