Matteo Salvini contro Alessia Morani per i banchi a rotelle: "Dei ragazzoni? Non ho più parole"

15 novembre 2020 a

"Bisogna dire la verità". Alessia Morani risponde così durante Stasera Italia, il programma di Rete Quattro condotto da Barbara Palombelli, a chi critica alcune scelte di governo. Una tra tutte, quella dell'acquisto dei banchi con le rotelle. La deputata del Pd difende i giallorossi: "Ho fatto l'assessore alla Scuola prima di fare il parlamentare e quei due milioni e mezzo di banchi acquistati servivano già dieci anni fa".

E ancora: "Quei ragazzoni che vanno alle superiori avevano bisogno di banchi ergonomici, non potevano stare seduti in quelli dei piccoli". Ben venga, a detta della Morani, l'acquisto. Ma la giustificazione in studio alimenta qualche dubbio. Augusto Minzolini sembra non condividere la risposta, tanto da lasciarsi scappare un sorriso. Non solo, perché l'uscita della dem non è passata inosservata neppure a Matteo Salvini che ha condiviso l'uscita con tanto di commento: "L’ultima del Pd? 'I due milioni e mezzo di banchi con le rotelle ci servivano da dieci anni'. Non ho piú parole..."

