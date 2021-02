Alessandra Ghisleri sulla crisi di governo: "Politica che abdica e dà il peggio di sé"

03 febbraio 2021 a

"La politica ha messo in scena il peggio di sé": Alessandra Ghisleri è molto severa sullo spettacolo cui abbiamo assistito negli ultimi giorni, dal mercato delle vacche in Parlamento al tentativo - da parte di qualcuno - di assumere la guida di determinati ministeri. "E' un peccato, perché la gente ha tante attese verso le persone che dovrebbero guidare un paese durante una pandemia. Ma ce lo ricordiamo?", ha detto la sondaggista e direttrice di Euromedia Research in un'intervista a La Stampa.

Su Mario Draghi, la persona scelta da Mattarella in seguito al fallimento del Conte bis, la Ghisleri non ha dubbi: "Credo che piacerà agli italiani. Se prima veniva visto come un euroburocrate e poteva far paura, ora, da quando si è innescata la crisi, è visto come una buona risorsa". Tuttavia, con l'arrivo dell'ex presidente della Bce, e quindi di un tecnico, si prende atto anche del fallimento della politica. "E' la politica che abdica al proprio ruolo. E forse non ha avuto nemmeno il tempo per esprimere un dialogo più profondo, alla fine sono emersi solo nomi e scambi di poltrone, poco comprensibili ai cittadini".

Qualche parola, poi, viene riservata anche all'artefice di tutto, Matteo Renzi. E' stato "per colpa" o "grazie" a lui (dipende dai punti di vista), se alla fine Giuseppe Conte è andato a casa e Mario Draghi è salito al Colle. "Premesso che il carattere e l’atteggiamento di Renzi sono sempre stati un fattore che ha limitato non di poco le sue possibilità politiche, in questo particolare caso la situazione è molto differente - ha spiegato la sondaggista -. Noi abbiamo testato le sue ragioni senza il suo nome e posso dire che sono state comprese, evidentemente erano richieste fondate. Le sue problematiche sono state riconosciute". L'unica cosa che non è stata capita, spiega la Ghisleri, è l'incapacità del leader di Italia viva di avviare un dialogo con gli avversari.

