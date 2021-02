Nunzia De Girolamo, il dramma e quelle parole sconvolgenti: "Ho pensato di buttarmi dalla finestra"

04 febbraio 2021 a

Un 2020 faticoso quello di Nunzia De Girolamo. La conduttrice, presto in onda su Rai 1 con Ciao Maschio, ha raccontato i momenti bui passati. “Senza mia figlia Gea e il suo amore gigante, avrei davvero potuto compiere una sciocchezza e buttarmi da una finestra. Anche per dare un segnale forte a questo Paese, a questi giudici che spesso decidono della vita altrui senza aver coscienza delle conseguenze”, ha confessato l'ex forzista al settimanale Oggi.

Il riferimento è alla richiesta di condanna a 8 anni e 3 mesi di carcere: “Ovviamente mi auguro che il 2021 sia diverso, ma vedo il bicchiere mezzo pieno: nel 2020 sono stata assolta con formula piena per accuse assurde, sono guarita dal coronavirus e il programma, anche se in ritardo, parte". L'ex ministro era stata accusata di associazione per delinquere, concussione e utilità per ottenere il voto elettorale. Un'inchiesta che risale al 2012 e che fu innescata dalla denuncia dell'ex direttore generale dell'Asl di Benevento, Michele Rossi. Ora però è tutta acqua passata.

La De Girolamo tornerà sul piccolo schermo. Proprio su questo vuole focalizzare tutto il suo impegno: “Cerco gli ospiti giusti, uomini che vogliano spogliarsi delle proprie corazze”. Il sogno dell’ex concorrente di Ballando con le stelle sarebbe quello di intervistare Obama, mentre tra gli italiani le piacerebbe parlare con Fiorello e Checco Zalone. Non è escluso che uno uno degli ospiti possa essere suo marito, Francesco Boccia: “Ci sto lavora, ma lui è maschio alfa, di quelli che sigillano il proprio “io” sotto dieci strati di riservatezza… Chissà non sia questa l’occasione buona per un debutto di coppia”. Ovviamente tra i primi ospiti l'amico Massimo Giletti, finito con lei al centro della polemica per una foto di copertina: “Sarebbe dovuta restare privata. Massimo ha finto di baciarmi il ginocchio e ha detto: ‘Questa la mandiamo a Boccia’. Non mi aspettavo di vederla pubblicata”.

