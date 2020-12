Non è l'Arena, Daniele Leali contro Nunzia De Girolamo: "Non faccia la perbenista, lei andava ai Bunga Bunga di Arcore"

07 dicembre 2020 a

Un duro e serrato botta e risposta quello che c'è stato tra Nunzia De Girolamo e Daniele Leali, braccio destro di Alberto Genovese, a Non è l'Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti su La7. Dopo aver visto il video di una festa a Ibiza, la De Girolamo ha subito attaccato chiedendo che tipo di feste organizzassero e sospettando che in quelle situazioni accadesse qualcosa di grave: "Le feste devono essere solo sano divertimento e un sano divertimento non è farsi di cocaina - ha spiegato - Io ballo ma non mi drogo". Immediata la replica di Leali, che ha lanciato un'accusa pesante: "Ma lei che parla a fare visto che proteggeva Berlusconi e il Bunga Bunga ad Arcore, lei andava ad Arcore e partecipava ai festini". "Ma come si permette?", ha ribattuto l'ex deputata di Forza Italia. A quel punto Leali ha rincarato la dose: "La smetta di fare la perbenista e la moralista". Alla fine De Girolamo ha minacciato: "Si beccherà un querela per quello che ha detto. Si legga le carte del Bunga Bunga e il mio nome non lo troverà mai. Lei è agitato perché evidentemente le danno fastidio le cose che le vengono dette".

