Non è l'arena, "la vengo a prendere per i capelli": rissa tra Nunzia De Girolamo e Daniele Leali

"Se capita a mia figlia io la vengo a prendere per i capelli". Nunzia De Girolamo esplode in diretta a Non è l'Arena contro Daniele Leali, l'amico di Alberto Genovese coinvolto nell'inchiesta per la festa a Terrazza Sentimento, l'attico milanese dell'imprenditore dove a ottobre sarebbe stata violentata una ragazza di 18 anni.

"Lei ha preso droga". E Leali urla da Giletti contro la De Girolamo. Rissa mostruosa: "Sarà querelata" | Video

"Sono il primo a condannare uno stupro", si difende Leali. La De Girolamo però lo azzanna: "Io guardo anche i suoi social, ho lo screenshot di tutto. Sa perché? Perché sono una donna e una madre, e se c'è una persona che dopo che mia figlia è stata violentata dice che è una drogata...". "Non mi fa parlare", protesta Leali. "Intanto la dottoressa De Girolamo è stata querelata...", "Sì anche lei, vada avanti". E Leali si toglie l'auricolare: "Lascio la trasmissione, non mi fa parlare". Massimo Giletti interviene e lo riporta sul caso concreto delle vacanze di Genovese.







