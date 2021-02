L'aria che tira, "mi stupisco del consigliere di Speranza". Matteo Bassetti travolge Ricciardi: Covid e varianti, Italia rovinata?

08 febbraio 2021 a

"La variante inglese è più diffusiva, è più contagiosa, ma non ne èprovata la letalità. E i vaccini attualmente disponibili sembrano coprire questa variante. Lo stesso non possiamo dire per la variante sudafricana e quella brasiliana, che portano a una reinfezione. Se noi sviluppiamo gli anticorpi naturali, purtroppo nonostante questo potremmo reinfettarci, quindi si presume che lo stesso avvenga per il vaccino, sviluppato sulle proteine spike cinesi, questo è un virus mutato e quindi potrebbe non funzionare".

"Dobbiamo evitare di terrorizzare le persone", sottolinea Bassetti, puntando il dito però sul governo e il Cts. "Il problema è questo: abbiamo lavorato come Ministero della Salute stimolando i laboratori italiani a fare sequenze genetiche già mesi fa? No, siamo il paese in Europa che studia di meno le sequenze e le varianti, determiniamo una sequenza genica ogni 1000 positivi. negli altri Paesi ogni 30 o 40. Mi stupisco che il consigliere del ministro Speranza (Ricciardi, ndr) queste cose non le abbia suggerite, delle varianti se ne parla da mesi".

"Al di là del vaccino cinese o cubano, che hanno qualche dato interessante, sul vaccino russo abbiamo dei dati pubblicati che dicono che ha un'efficacia vicina al 92% e semplice per la conservazione. Bisognerebbe farsi interlocutori dei russi. Sono ottimi medici, bisogna fare uno sforzo come Europa per approvare il vaccino russo Sputnik".

