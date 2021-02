Guido Crosetto stravolto dal lutto: "Gli volevo bene, oggi per me la giornata sarà più buia". Lacrime per Franco Marini

09 febbraio 2021 a

La morte di Franco Marini, ex leader del Ppi e presidente del Senato, raccoglie il cordoglio bipartisan di tutto l'arco politico italiano, da destra a sinistra. A colpire è il ricordo che a lui riserva su Twitter Guido Crosetto, ex Pdl oggi in Fratelli d'Italia: "Gli volevo bene. Ed avevo per lui un profondo, antico, rispetto. Mi mancherai Franco. Ci mancherai Presidente. Oggi la giornata, per me, sarà più buia. RIP".

Da sinistra, il "suo" campo, sono tanti i pensieri commossi. "Uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia. Quella vera", scrive Pierluigi Castagnetti. E Annamaria Furlan, segretaria della Cisl come lo fu Marini, aggiunge: "È stato e resterà sempre per la Cisl un punto di riferimento, un uomo straordinario che ci è sempre stato vicino con la sua grande umanità e la sua grande personalità. Non lo dimenticheremo mai". Anche Marco Marsilio, governatore dell'Abruzzo di centrodestra, ricorda il suo celebre conterraneo, definito "lupo marsicano" per la tenacia e la forza delle sue battaglie: "L’Abruzzo perde una delle sue figure più autorevoli. Il mio cordoglio per la scomparsa di Franco Marini, politico e sindacalista che ha svolto la sua attività raggiungendo i massimi livelli istituzionali con sempre particolare attenzione alla sua terra d'origine".

Dal Pd è Nicola Zingaretti a spendere parole preziose per uno dei fondatori del partito: "Un grande Italiano. Instancabile combattente a difesa di futuro e diritti lavoratori. Protagonista e guida dei cattolici democratici, tra fondatori PD, voce libera e autorevole. Ha combattuto per rafforzare la democrazia e per un’Italia più giusta". E Myrta Merlino, che tante volte lo ha intervistato, lo definisce "uomo innamorato della politica, leader della CISL, Ministro del lavoro e presidente del #Senato dal 2006 al 2008. Un uomo delle Istituzioni che ci mancherà".



