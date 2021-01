Otto e Mezzo, lo schiaffone di Guido Crosetto a Lilli Gruber: "Fai come me...", la vedi e sbrocchi? Ecco la soluzione

31 gennaio 2021 a

Un programma a senso unico. Da anni. Da sempre. Si tratta di Otto e Mezzo di Lilli Gruber, in onda su La7 ogni giorno. Anche ieri sera, sabato 30 gennaio. Una puntata come tutte le altre: rosso spinta, dove la pluralità di pensiero è soltanto un lontano ricordo. Puntata che ha fatto sbottare anche Augusto Minzolini, che durante la messa in onda di Otto e Mezzo ha riversato su Twitter tutto il suo disappunto contro il format di Lilli Gruber. E lo ha fatto senza giri di parole, senza risparmiarsi parole forti.

"Vedi Otto e Mezzo e pensi di essere sbarcato su Marte - premette il giornalista -. E chi ha paura di volare per avere le stesse sensazioni può prendere la macchina del tempo e tornare a 100 anni fa al tempo dei bolscevichi. Ormai rasenta la parodia", conclude picchiando durissimo contro la 'farsa' firmata Gruber. Si nota anche come tra le risposte su Twitter a Minzolini, si arrivata anche quella di Guido Crosetto, che ha cinguettato: "Fa come me, evitalo". Insomma, meglio tenere la televisione spenta.

Il cinguettio di Minzolini arriva dopo quello di Vittorio Feltri di qualche ora fa: "Propongo la Gruber segretaria al posto di Nicola Zingaretti - premette il direttore di Libero -. Così almeno la smette di fare la grillina. E di condurre una trasmissione penosa", conclude Feltri sparando ad alzo zero. Insomma, Lilli Gruber leader del Pd, due piccioni con una fava: ci si libera televisivamente di lei e la si fa tornare all'ovile, quello della sinistra, spiegava il direttore.

