Antonella Viola si candida: "Io nel governo Draghi? Se posso dare una mano, lo faccio". Ma non risponde al telefono...

09 febbraio 2021 a

a

a

"Potrei dare una mano": Antonella Viola, immunologa dell'università di Padova non si tira indietro e non esclude la possibilità di entrare a far parte del governo di Mario Draghi: "Ho i miei progetti su cui sto lavorando, poi se ci fosse da dare una mano potrei darla. In che forma e in modo è tutto da valutare. Certamente questo è un momento delicato, in cui tutte le persone che possono dare il proprio contributo penso siano ben liete di farlo", ha spiegato l'esperta a SkyTg24.

"Accetteranno qualsiasi cosa". Meli, il retroscena: schiaffoni di Mattarella al Pd, come gode Salvini

Quando, poi, le è stato chiesto se avesse ricevuto delle telefonate negli ultimi giorni, la Viola ha risposto sorridendo: "Io non rispondo ai numeri non registrati, quindi ho una ventina di chiamate perse al giorno. Comunque no". L'immunologa, poi, ha espresso tutta la sua inquietudine per l'aumento di casi Covid tra i bambini, dovuta probabilmente a una delle varianti del virus in circolo: "Sono preoccupata, perché non abbiamo vaccini per i bambini e fino ai 16 anni non possiamo proteggerli".

"Questo....". Boldrini sconcertante: al governo con Salvini? Figuraccia in tv, cosa le esce di bocca: disastro già scritto

A differenza della Viola, Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, si è detto contrario a un suo eventuale ingresso nel team di Mario Draghi. "Non sono adatto, ci vuole continuità. Non è necessario mettere uno del mio mestiere nella posizione di ministro. Credo sia fondamentale che chi c'è a svolgere determinate funzioni utilizzi al meglio le indicazioni e i consigli e alcune operatività di chi ha le competenze", ha detto ad Agorà su Rai 3.

"Forse il Quirinale". Myrta Merlino, indiscrezione esplosiva dalle sacre stanze: tutti con Draghi? Ora si capiscono molte cose

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.