Maria Giovanna Maglie contro il governo di Mario Draghi: "Disdicevole. Roberto Speranza? Meglio un altro ministro"

13 febbraio 2021 a

a

a

Anche Maria Giovanna Maglie sul nuovo governo di Mario Draghi ha qualcosa da ridire. Ufficializzata la lista dei ministri appare il nome di Roberto Speranza. Il ministro della Salute è stato riconfermato. Una vera e propria sorpresa visto il flop nella gestione dell'emergenza coronavirus. Da qui il commento al vetriolo che la giornalista affida a Twitter: "A caldo quello che penso io: una continuità disdicevole per alcuni settori chiave. Cito solo Roberto Speranza non avrebbe dovuto essere riconfermato". E ancora: "Perché ce l'ho con Speranza? Perché siamo distrutti da un eccesso di lockdown; perché non ha vigilato sul piano vaccinale,dai contratti all'organizzazione Perché puntare tutto sui vaccini è miope. Perché...Ci voleva un altro ministro con altre idee".

"Hanno sciolto i cani?". Il Corriere contro la Lega e Salvini al governo, la Maglie bombarda: "Un bel vaffa" | Guarda

Non è stato da meno Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte ha già messo le mani avanti: niente fiducia al governo "Di Maio-Draghi". Nuovo Governo? - cinguettava -. Una terribile delusione. Un Governo malato. La conferma di Di Maio, Speranza e Franceschini, rende questo Governo una malinconica fotocopia del Governo Conte, cercando solo di accontentare, in modo spudorato, tutte le componenti politiche".

"È la Boldrini a farlo, non viceversa". La Maglie zittisce i deliri della compagna: la mossa perfetta di Salvini

Altrettanto delusa l'unica leader all'opposizione, Giorgia Meloni. "Le grandi aspettative degli italiani sull'ipotesi di un Governo dei "migliori", in risposta all'appello del Capo dello Stato per fare fronte alla drammatica situazione dell'Italia, si infrangono in un Esecutivo di compromesso che rispolvera buona parte dei Ministri di Conte". E già per il nuovo premier si preannuncia una strada in salita.

"Dove sarà Draghi tra un anno?". La Maglie domanda, guardate Casini: la prova, è già tutto scritto | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.