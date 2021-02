PiazzaPulita, Maria Giovanna Maglie asfalta Formigli: "Il circo", a cosa si riduce per dar contro a Matteo Salvini

12 febbraio 2021 a

“Ultima chicca da PiazzaPulita, poi guardo direttamente il Cirque du soleil”. Così Maria Giovanna Maglie ha manifestato in un tweet l’imbarazzo provato per Corrado Formigli, che su La7 ha dovuto ascoltare la teoria a dir poco strampalata di Carlo De Benedetti, secondo cui Matteo Salvini avrebbe realizzato “il più grande flop politico di sempre” tentando di trasformare la Lega in un partito nazionale. “Troppo giusto - ha ironizzato la giornalista - in cinque anni dal 4% al 35% delle Europee e ora al 25% nei sondaggi. Cialtroni”.

In precedenza la Maglie se l’era presa anche con Formigli: “Dice che Salvini non si faceva fotografare da un anno con Silvio Berlusconi. Infatti il Cav era in Francia in lockdown, poi ha avuto il Covid e poi ancora una lunga convalescenza. Dove avrebbero dovuto fotografarsi?”. Il discorso non fa una piega, così come quello sull’immigrazione: “Illuminante come Formigli non capisca, o finga, una dichiarazione semplice. Se dico: faremo come la Francia o la Spagna, lui ha presente cosa fanno questi due paesi senza scrupolo alcuno nel respingere i clandestini?”.

Ma tornando al “flop politico” di Salvini, il discorso di De Benedetti era stato quantomai curioso: “Ha preso un partito con base chiaramente al Nord (ma dimentica di dire che era al 5%, ndr) e ha cercato di trasformarlo a livello nazionale. Questo è stato un flop totale, in Puglia ha preso delle frattaglie, le grandi battaglie per l’Emilia Romagna e la Toscana le ha perse, dopodiché ha capito che la Lega non è un partito nazionale”.

