Rocco Casalino, la sconvolgente rivelazione: "Se ci fosse una pillola per diventare etero..."

Rocco Casalino vuota il sacco. Il portavoce di Giuseppe Conte svela tutto nella sua nuova e attesissima biografia. Anche le confessioni più private. "Se ci fosse una pillola per diventare etero, la prenderei - ha ammesso in un'intervista a Repubblica -. Ho vissuto questa esperienza con sofferenza, per la difficoltà di trovare un amore stabile. Oggi sono convinto che se fossi stato etero avrei trovato il grande amore della mia vita". Complice, forse, anche il complicato rapporto con il padre che lui stesso ha rivelato nel libro. L'incipit vede infatti il racconto delle violenze subite da tutta la famiglia. Da qui il "devi morire" che ha pronunciato l'ultima volta in cui l'ha visto: "È difficile, quando hai una ferita così grande. Anche solo poterne parlare, raccontarlo, ha richiesto un lavoro enorme su me stesso. Perché da un lato c'è la rabbia, il dolore, ma dall'altro c'è il fatto che quello è tuo padre e questo legame, ti piaccia o no, non puoi reciderlo. Parlarne in quel modo, nel libro, è stata una violenza per me, un nuovo dolore. Però è servito, mi ha aiutato a superare questa lacerazione, forse grazie a questo sono riuscito a perdonarlo davvero".

A stargli accanto Giuseppe Conte e Gianroberto Casaleggio. Nella sua lunga carriera all'interno del Movimento 5 Stelle, Casalino ha confessato che loro due, ex presidente del Consiglio e il fondatore dei pentastellati, sono stati un "padre". Anche quel Casaleggio considerato dai più rigoroso e dalla granitica coerenza: "Agiva come fa una leonessa con i suoi cuccioli".

Ma l'ex capo ufficio stampa di Palazzo Chigi non ha alcuna intenzione di abbandonare l'esperienza politica: "Una parte di me, quella profondamente legata al Movimento, mi spinge a tornare lì, anche in vista di una campagna elettorale che non vedo poi così lontana. So che potrei dare un contributo fondamentale. Un'altra parte di me, però, è tentata da nuove esperienze e progetti".

