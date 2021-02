Rocco Casalino, quando disse al padre in ospedale: "Devi morire". Violenze e alcolismo, un racconto-choc

12 febbraio 2021 a

Rocco Casalino arriverà nelle librerie di tutta Italia con il tanto chiacchierato libro autobiografico, intitolato “Il portavoce-la mia storia” ed edito da Piemme. L’uscita à slittata al 16 febbraio a causa della crisi di governo che ha fatto cadere Giuseppe Conte, e quindi anche il suo portavoce, ormai fuori dai giochi di Palazzo Chigi, dove invece si sta per accomodare Mario Draghi. In attesa dell’uscita ufficiale, stanno già circolando le prime anticipazioni, alcune molto succulente sulla vita privata di Casalino.

A partire dal rapporto molto complicato col padre, raccontato come un violento e un alcolizzato che costringeva Rocco a dormire con la sorella nella vasca da bagno, perché quella era l’unica stanza in cui ci si poteva chiudere a chiave per difendersi dal genitore che li picchiava. “Muori. Devi morire”, avrebbe esclamato Casalino davanti al padre, steso sul letto di ospedale. “Pronuncio queste parole con lingua ferma - si legge nel libro - senza rabbia. Parole ferme, dure, normali… Sono sollevato. Tutto il male che mio padre aveva fatto a mia madre, a me e mia sorella…”.

Ovviamente c’è tutta la ricostruzione della carriera di Rocco, tra la prima edizione del Grande Fratello e la scalata politica. Inevitabile parlare del reality, che all’epoca era alla prima edizione ed era seguito da 16 milioni di telespettatori: è qui che Casalino ha acquisito grande notorietà, ma si è anche conquistato un’etichetta che poi gli è rimasta addosso anche durante i giorni passati a Palazzo Chigi.

