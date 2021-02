Mario Draghi, tanti saluti a Rocco Casalino: "Chi lo sostituirà", voci pesantissime in Rai (e gaffe clamorosa)

09 febbraio 2021 a

Il futuro premier Mario Draghi è noto per non avere un portavoce. Ma forse il ruolo di presidente del Consiglio gli imporrà un adeguamento alle usanze (recenti) di Palazzo Chigi. E così, scrive il Tempo, è scattata la corsa alla poltrona che è ancora occupata, per poco, da Rocco Casalino. Certo, l'eventuale portavoce di Draghi non avrà lo stesso ruolo di Roccobello, vera e propria eminenza grigia del "Contismo" e uomo-omba del premier uscente Giuseppe Conte (secondo i più maliziosi, dei due era proprio Casalino a detenere il potere vero).

Ci sarebbe già un grande favorito. "Tra i massimi responsabili della comunicazione dei grandi gruppi bancari si esclude un passaggio nello staff dell'ex governatore della Banca d'Italia", spiega il quotidiano romano, ma in Rai è subbuglio, come da tradizione. Passaggio da Saxa Rubra a piazza Colonna, dunque? "Il nome più gettonato è quello di Niccolò Bellagamba, noto per le sue conduzioni al Tg3 e per anni inviato per seguire Draghi nelle trasferte internazionali in quanto «esperto di temi economici»".

L'identikit è quello giusto, anche se molti sui social ricorderanno il giornalista fiorentino, classe 1969, soprattutto per una strepitosa gaffe a Linea Notte, quando durante la rassegna stampa cità il Corriere della Sera storpiandone il nome in Corriere della Se***a (ed evidente imbarazzo della collega in studio, che cercò di interromperlo subito). Macchie veniali, di fronte a una carriera lunga e fortunata.

Alternativa a Bellagamba, conclude il Tempo, potrebbe essere Gianfrancesco Rizzuti, "già Confindustria, Abi, ministero dello Sviluppo economico e ora Febaf: una garanzia".

