Verissimo, Rocco Casalino e le botte che prendeva dal padre alcolizzato? Le indiscrezioni sul colpo dell'anno firmato-Toffanin

Rocco Casalino andrà da Silvia Toffanin a Verissimo per promuovere il libro autobiografico, intitolato “Il portavoce-la mia storia”? L’indiscrezione arriva da Giuseppe Candela, che su Dagospia dà conto di alcune voci provenienti da Cologno Monzese, dove si starebbero organizzando per far tornare Casalino su Canale 5, dove tutto è partito grazie al Grande Fratello di ventuno anni fa. Stavolta però il reality non c’entra nulla, Rocco sarebbe ospite della Toffanin, che metterebbe a segno un altro colpo da novanta.

Ovviamente un’intervista nello studio di Verissimo avrebbe tutta un’altra impostazione rispetto a quelle che Casalino terrà nei talk politici: sempre secondo Candela l’ormai ex portavoce di Palazzo Chigi lunedì sera di sdoppierà tra i programmi dell’amica Lilli Gruber e del “nemico” Nicola Porro. Quindi comparirà sia su La7 a Otto e Mezzo che su Rete4 a Quarta Repubblica, per poi passare dalla Toffanin per un’intervista più intima.

Intervista che però è ancora tutta da definire, per ora si tratta soltanto di voci: di certo il salotto di Verissimo sarebbe perfetto per Casalino per parlare del rapporto molto complicato con il padre, raccontato come un violento e un alcolizzato che costringeva i figli a dormire nella vasca da bagno, perché quella era l’unica stanza in cui si potevano chiudere a chiave per difendersi dal genitore che li picchiava.

