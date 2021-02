Claudia Fusani a Stasera Italia, il delirio su Matteo Salvini: "Per lui un viaggio senza ritorno. Il leader della Lega..."

14 febbraio 2021 a

Siamo a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico, la puntata è quella di sabato 13 febbraio in onda su Rete 4. Si parla del nuovo governo di Mario Draghi e della svolta di Matteo Salvini, che con la Lega ha deciso di appoggiare il progetto. E a fornirci il suo "peculiare" punto di vista ecco Claudia Fusani, firma schieratissima in primis contro Salvini. E stando a quanto afferma la Fusani, che la spara grossissima, Salvini presto potrebbe non essere più il leader del Carroccio. Un discreto delirio, ma tant'è.

"Era troppo spostato su un profilo, su un personaggio, su un ruolo - premette la Fusani riferendosi al Carroccio -. Da settembre, da quando ha perso le benedette regionali, e se le avessero vinte sarebbe stata un'altra storia, da quel momento è iniziato un commissariamento da parte dell'altra Lega, più legata a Forza Italia e che voleva stare al centro. Da quel momento Salvini ha dovuto cambiare". Già, la Fusani usa il termine "commissariamento". E parla di sconfitta alle regionali in Toscana, dove il centrodestra ha incassato un risultato senza precedenti.

"Penso che per Salvini sarà un viaggio senza ritorno. Mi auguro che lui rimanga, ma non so se sarà ancora il leader della Lega - riprende -. Non lo so questo: cambieranno molte cose nel partito. La Lega si sta spostando, questo passaggio era fortemente voluto da alcuni senatori e deputati. C'è tutta una fetta di parlamentari che erano in sofferenza prima e ora sono molto soddisfatti e vedono questo momento necessario per ricalibrare il volto della Lega", conclude la Fusani nella sua intemerata.

Parole che lasciano interdetti. Per una serie di considerazioni. La prima, la decisione di appoggiare Draghi, dunque quella che la Fusani definisce "svolta", è una decisione di Salvini. Punto. La seconda: come si fa a parlare di "viaggio senza ritorno" e "commissariamento" quando Salvini è il leader della prima forza politica in Italia? Un partito preso al 4% e portato ai livelli attuali. E senza neppure stare a guardare al passato, parlano chiaro i sondaggi: la Lega, guidata da Salvini, è tornata a crescere in modo netto, settimana dopo settimana. Insomma, ma che dice la Fusani?

