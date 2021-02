Alessandro Sallusti, Dagospia: "Positivo al coronavirus. Avvisate il suo vicino di casa, Beppe Sala"

14 febbraio 2021 a

L'indiscrezione, data per certa, viaggia ancora una volta su Dagospia: Alessandro Sallusti "positivo al coronavirus", assicura il sito diretto da Roberto D'Agostino in un "doge flash", insomma in una notizia lampo che si esaurisce nello spazio di poche righe. Dunque anche il direttore de Il Giornale sarebbe caduto vittima del contagio. Dagospia non chiarisce se Sallusti sia asintomatico oppure no. Ma aggiunge, maliziosetto: "Avvisate la sua fidanzata Patrizia D'Asburgo e il suo vicino di casa, Beppe Sala...". Insomma, il sindaco di Milano e il direttore del Giornale sono vicini di casa. Intanto, auguri di prontissima guarigione a Sallusti.

Soltanto ieri, sabato 13 febbraio, il direttore era stato ospite in collegamento con TvTalk, il programma del pomeriggio in onda su Rai 3. Nel corso dell'ospitata, si era speso in un atteso endorsement a favore di Corrado Formigli e del suo PiazzaPulita: Sallusti ha detto di preferire essere ospite nel programma di La7 piuttosto che nello studio del suo competitor di Rete 4, Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio. Questo perché, ha rimarcato il direttore, da Del Debbio a causa della confusione e degli ospiti è "difficile concentrarsi".

Negli ultimi giorni, tra i positivi al Covid, ecco anche Pier Ferdinando Casini. L'ex presidente della Camera ha rivelato la sua positività in diretta tv, a L'aria che tira di Myrta Merlino, il programma de La7. Nel corso del suo intervento, Casini aveva anche rivelato dei timori con i quali la madre aveva accolto la notizia, e aveva aggiunto di aver tranquillizzato mamma con una battuta di spirito: "Tranquilla, le erbacce cattive non muoiono mai". Auguri di pronta guarigione anche a Casini.

