Rocco Casalino, "futuro a Mediaset?": indiscreto, a chi soffia il posto. Un incrocio clamoroso

Terminata ufficialmente l’esperienza di governo in qualità di portavoce di Giuseppe Conte, Rocco Casalino ha iniziato il giro di tutte le reti televisive per promuovere il suo libro autobiografico, intitolato “Il portavoce”. L’addio a Palazzo Chigi è stato molto sofferto, come testimoniato dalle lacrime che Casalino non è riuscito a trattenere mentre gli addetti ai lavori salutavano l’uscita di scena di Conte, che si appresta a tornare a Firenze per riprendere il ruolo di professore all’università, in attesa di capire quali opportunità politiche si presenteranno nei prossimi mesi.

Nel frattempo Casalino si sta consolando interpretando il ruolo di star televisiva, essendo conteso da tutte le trasmissioni: lui infatti si dice molto soddisfatto perché la promozione del suo libro sta andando a gonfie vele. Dall’ospitata a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, l’ormai ex portavoce non si è più fermato, ma ancora non ha chiarito cosa intende fare dopo l’esperienza a Palazzo Chigi. Di certo le proposte non mancano, anche dal punto di vista televisivo, visto che è un personaggio che fa gola.

Arnaldo Magro sul Tempo ha notato che Casalino si trova decisamente a suo agio davanti le telecamere televisive, al punto che già circolano insistenti delle voci di corridoio che lo vorrebbero alla conduzione di un programma. “Magari pomeridiano, magari ‘sfidando’ quel Matano che su Rai1 bene sta facendo - si legge sul Tempo - magari anche a Mediaset, dove l’allora giovane Casalino muoveva i primi passi televisivi nella piscina del Grande Fratello”.

