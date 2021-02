Elisabetta Gregoraci? Addio, tocca a Flavio Briatore: clamoroso in tv, la bomba di Alfonso Signorini

17 febbraio 2021 a

a

a

Al posto di Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore. Riflettori puntati sull'ex team manager della Formula 1. Dopo l'addio al Grande Fratello Vip della showgirl calabrese, è l'ex marito a finire in televisione. La soffiata arriva dal settimanale Chi che parla di un docufilm al vaglio sulla vita dell’imprenditore. Dagli esordi ai successi, passando per gli amori, le vittorie e le sconfitte fino ad arrivare alla sua vita in famiglia. Una novità quella rilanciata dal settimanale di Alfonso Signorini che potrebbe spiegare tante cose. Come il radicale cambio di look. Giorni addietro Briatore si era presentato su Instagram in una veste del tutto nuova: capelli e barba molto più corti.

"Ti sei scordata i vestiti?". Elisabetta Gregoraci in mutande, la rissa con Antonella Elia al Gf Vip | Guarda

In calce il commento "un passaggio dal parrucchiere". Eppure in molti hanno sollevato qualche sospetto. Oltre ai complimenti: "Hai tagliato 10 anni, non solo i capelli", oppure "Stai bene", "Wow", c'era anche chi maliziosamente pensava a un ritorno di fiamma. Protagonista sempre lei: la Gregoraci. La conduttrice ha infatti lasciato il programma di Canale 5 per fiondarsi a Dubai dove l'attendevano il figlio e l'ex marito, appunto. Una scelta presa per stare accanto al piccolo Nathan. Escluso dunque l'indiscrezione sulla coppia. “Io mi diverto a leggere queste cose - aveva ribadito a Verissimo di fronte a Silvia Toffanin -. Con Flavio abbiamo un bel rapporto e siamo comunque una famiglia perché abbiamo nostro figlio, però non siamo mai tornati insieme. Ma capisco perché escono queste cose, fa parte del mio personaggio. Quando sei così tanto chiacchierata si dicono spesso tante cose”.

"Un passaggio". Briatore irriconoscibile, clamoroso cambio di look: ecco come si presenta. Roba da non credere | Foto

Insomma, la Gregoraci si dice ancora "single" anche se fuori dalla casa ammetteva spesso di avere "qualcuno che mi pensa". “Sono entrata che volevo essere spensierata, sono entrata da single - erano le parole -. Nella Casa, il centro dei miei pensieri è stato mio figlio. Ho pensato tantissimo a Nathan, la mia debolezza e i miei momenti di vuoto nella Casa erano dovuti al fatto che sentivo la mancanza di mio figlio, è stata la prova più difficile”. Briatore dunque non c'entra. E chissà che il cambio di look dell'imprenditore non sia legato a questioni di cuore, ma proprio al documentario forse in arrivo.

Elisabetta Gregoraci semi-nuda in tv insultata da Antonella Elia? Ciclone-D'Urso, una (pesantissima) lezione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.