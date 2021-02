Beppe Grillo "non vede l'ora", smascherato dalla figlia: ma quale politica? Ecco il suo futuro

17 febbraio 2021 a

E' stato al centro del dibattito pubblico durante le consultazioni con Mario Draghi. Beppe Grillo, fondatore e garante del Movimento 5 Stelle, infatti, ha partecipato personalmente ai momenti di confronto con il banchiere. Rivelando poi di essere stato definito "L'elevato" proprio dall'ex numero uno della Bce. Ora si parla di lui anche per la sua vita privata. Valentina Scarnecchia, la figlia della moglie di Grillo, ha rivelato di essere incinta di due gemelle in un'intervista al settimanale Oggi.

"E' contentissimo, non vede l'ora di fare il nonno. Come tutti in famiglia, non vede l’ora che arrivino queste bambine. Io però ce lo voglio proprio vedere poi, in pratica, alle prese con due neonate!", ha detto la 40enne. Che poi ha anche raccontato che tipo di rapporto la lega al comico genovese: "Tutti mi chiedono che padre sia Beppe Grillo. Il nostro è un normalissimo rapporto tra un padre e una figlia che si vogliono bene. Andiamo in bicicletta, facciamo passeggiate, ci scambiamo commenti sulle serie tv che ci piacciono. Lo vorrò sempre al mio fianco, sono pazza di lui".

La Scarnecchia, tra l'altro, aveva già speso parole gentili per lui. In un'intervista di qualche anno fa, infatti, aveva detto che la figura pubblica e quella privata di Grillo coincidono perfettamente: "Un uomo caloroso e accalorato. Lo è quando sale su un palco, e lo è a casa. E quando è incazzato, non riesce a lasciare l’incazzatura fuori dalla porta. Però ha anche una vena comica che non ho mai trovato in nessuno".

