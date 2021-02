Corna, l'uomo più fesso del mondo: manda questa foto alla moglie, notate nulla di strano? Il dettaglio con cui si suicida

19 febbraio 2021 a

Il fesso del mese? O forse dell'anno? Magari del decennio... Un curioso caso, di cui dà conto Dagospia, che riprende una news diventata virale sui siti britannici. Una notizia in cui si racconta il rovinoso, disastroso, autogol di un uomo che si trovava con la sua amante. Già, perché il fesso dell'anno si è fatto scoprire nel modo più stupido, più fesso appunto. Come? Spedendo a sua moglie una foto che lasciava ben poco spazio ai dubbi: sì, il "caro maritino" la stava tradendo. E proprio per mostrarsi il più trasparente e dolce possibile le spediva delle fotografie. Con cui si è fatto da solo scacco matto.

La donna, la biondona che potete vedere nella fotografia qui sotto, ha smascherato il marito su Instagram, rilanciando la foto che aveva ricevuto da quest'ultimo. Dopo avergli coperto per decenza la faccia, la signora scriveva: "Mio mario mi manda fotografie cercando di mostrarsi dolce nella sua suite in hotel. Ma ho notato qualcosa di strano che mi ha fatto pensare che non fosse solo. Indovinate di che cosa si tratta?", chiede sorniona

Bene, non resta che analizzare la fotografia incriminata mandata dal marito. Il tizio si ritrae all'interno di un bagno, peccato che - aguzzate la vista, qui sotto l'immagine compromettente - sul piano di marmo dei servizi faccia capolino in bella mostra una piastra per i capelli. E una piastra per i capelli, statene pur certi, è una prerogativa femminile. Soprattutto se l'uomo, come l'uomo nella foto, i capelli li ha evidentemente corti. Insomma, quella piastra per capelli non poteva servirgli assolutamente a nulla. Era di una donna. Della sua amante, appunto...

