Guido Crosetto smaschera la sinistra: "Il professore dà della vacca alla Meloni? E se lo avesse detto la destra?"

Una serie di insulti senza precedenti quelli di Giovanni Gozzini, professore di Siena che ha preso di mira Giorgia Meloni. L'uomo ha definito la leader di Fratelli d'Italia una "scrofa, pescaiola" e chi più ne ha più ne metta. Immediata la reazione di Guido Crosetto che su Twitter si è scagliato contro la vergogna subita dall'amica: "Giovanni Gozzini, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell'Università di Siena, in radio, si è detto incerto se definire Giorgia Meloni “scrofa o vacca”. Io invece sono certo di non volere nella scuola italiana, professori così".

Il fondatore di FdI si è poi lasciato andare a un'amara riflessione: "Provate ad immaginare che siano tre intellettuali di cdx - ha cinguettato condividendo il video di insulti rivolti alla Meloni durante la trasmissione Bene Bene Male Male di Controradio - su una radio non schierata a sx e che stiano parlando di una politica di csx. Vi farebbe lo stesso effetto? A me si. Temo non sia così dall’altra parte, dal silenzio che noto". E infatti molti hanno preso le difesa della leader di FdI. Tutti però di centrodestra.

Tra questi anche Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei deputati, che chiede un immediato intervento dell'Università di Siena "Non merita di essere chiamato professore. Se insegna agli studenti con la stessa violenza e volgarità con cui parla, immaginiamo i risultati". E ancora: "Ci troviamo di fronte a un uomo adulto che insegna i valori della Resistenza che offende usando parolacce sessualmente riferibili solo a una donna. Per questo Gozzini non ha offeso solo Giorgia Meloni ma tutte le donne". E la sinistra cosa fa? Semplice, tace.

