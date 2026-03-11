DiMartedì, il delirio di Rocco Casalino: "Meloni è forse ricattabile?"

"Da 1 a 100 il danno è mille, è un danno enorme". Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte ai tempi di Palazzo Chigi, è ospite di Giovanni Floris a DiMartedì e spara a zero contro il governo, la premier Giorgia Meloni e il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il tema sono le dichiarazioni del capo di Gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi, che ha definito la magistratura politicizzata "plotoni d'esecuzione".
"E' assolutamente incomprensibile che un capo di gabinetto rimanga al suo posto, non chieda scusa e non si dimetta - attacca Casalino -. E' incomprensibile ma diventa comprensibile se lo associamo al caso Almasri. Vuol dire che questo capo di gabinetto conosce molto bene quel caso, probabilmente non parla, non dice tutta la verità".
Il sospetto, dunque, è quello del complottismo andante. "Quindi è un caso personale, ha paura davvero", chiede Floris. "La domanda vera dal punto di vista giornalistico è: Meloni e Nordio sono ricattabili?", azzarda Casalino. "Perché è veramente strano che non vengano chieste le dimissioni di un capo di gabinetto che fa un atto di una gravità inaudita".
"Il ministro Nordio però dice che lei ce l'aveva con gli innocenti, cioè ci gira attorno", chiosa ancora Floris. Contro Bartolozzi e Meloni si è scagliata anche Elly Schlein, segretaria del Partito democratico pure lei ospite di La7, a Omnibus: "Mi stupisce che Bartolozzi sia ancora lì. Il suo è il pensiero di tanti al governo, non sono arrivate le sue scuse ma una toppa che è peggio del buco. Questo è il governo che vuole decidere chi può fare il magistrato e chi no".
Bartolozzi, ha invece spiegato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, "ha chiarito il suo punto di vista, che non si riferiva assolutamente a tutta la magistratura, ma soltanto a quella piccola parte minoritaria, che ha definito politicizzata".
