DiMartedì, il delirio di Rocco Casalino: "Meloni è forse ricattabile?"

"Da 1 a 100 il danno è mille, è un danno enorme". Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte ai tempi di Palazzo Chigi, è ospite di Giovanni Floris a DiMartedì e spara a zero contro il governo, la premier Giorgia Meloni e il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il tema sono le dichiarazioni del capo di Gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi, che ha definito la magistratura politicizzata "plotoni d'esecuzione".

"E' assolutamente incomprensibile che un capo di gabinetto rimanga al suo posto, non chieda scusa e non si dimetta - attacca Casalino -. E' incomprensibile ma diventa comprensibile se lo associamo al caso Almasri. Vuol dire che questo capo di gabinetto conosce molto bene quel caso, probabilmente non parla, non dice tutta la verità".