Famiglia nel Bosco, la rabbia di Paolo Crepet: "Ma per carità di Dio..."

"I figli sono dei genitori? Ma per carità di Dio...". Paolo Crepet chiarisce subito il suo parere sul discusso caso della famiglia nel bosco. Mamma Catherine Birmingham è stata allontanata dalla casa-famiglia di Vasto in cui alloggiava da 4 mesi con i 3 figli. La donna, "non collaborativa" con gli assistenti sociali, è stata a sua volta allontanata dai bimbi. Il Tribunale dei minori de L'Aquila ha stabilito che sarà il padre Nathan Trevallion a vedere quotidianamente i piccoli.

Ospite di Bianca Berlinguer a E' sempre Cartabianca, su Rete 4, Crepet interviene sulla polemica di fondo: una famiglia può decidere in autonomia il destino dei figli o lo Stato ha il compito di intervenire? "La mamma partorisce, il papà..., in questo studio mi pare che abbiate parlato mille volte giustamente di femminicidi. Una delle frasi è, 'le donne non sono proprietà dell'uomo', giusto? In amore, nei legami... E perché un bambino dovrebbe essere di proprietà della mamma, o del papà o della nonna o dello zio?".

"Fanno dei danni terribili anche i genitori", commenta Luisella Costamagna, concordando con il celebre psichiatra e sociologo. "Penso non ci sia un pregiudizio ideologico contro questa famiglia - aggiunge la giornalista -, ma ci sia l'applicazione della legge. Sono sicura che abbiano agito nell'interesse esclusivo dei minori". "Non credo, guardi", scuote il capo l'attore Leopoldo Mastelloni, anche lui presente in studio e schierato contro le autorità abruzzesi.

"Fosse anche solo perché sono due anni ormai che si va avanti per portare questa famiglia entro regole di tutela psicologica e igienico-sanitarie - prosegue però Costamagna -. Questi bambini sono stati vaccinati per la prima volta a gennaio contro il volere della madre".

"La scuola, l'istruzione - conclude Costamagna -, il rapporto con altri bambini sono diventati più aggressivi negli ultimi tempi, fino a ferire le educatrici, ma anche la madre è intervenuta per non farli studiare, faceva un cenno per fargli chiudere i libri. Quindi è chiaro che c'è un rapporto malsano con la madre, non con il padre, che invece è molto più collaborativo, e che evidentemente non ci fosse alternativa alla separazione".