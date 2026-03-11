Meloni, la Camera approva la risoluzione di maggioranza

L'Aula della Camera, con 196 sì, 122 no e tre astenuti, approva la risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2026, nonché sugli sviluppi della crisi in Medioriente. Sono così state respinte le risoluzioni del Partito democratico, del Movimento cinque stelle e di Alleanza verdi e sinistra.

Alcune parti della risoluzione presentata da Azione, con parere favorevole del governo, sono state approvate. Pd, M5s e Avs non hanno accettato il voto per parti separate e quindi il governo ha espresso parere negativo, come ha annunciato in aula il ministro Tommaso Foti.

La riprova che la sinistra ha cestinato l'appello all'unità del premier che, sempre dall'Aula, aveva detto: "C'è chi nel Pd, come Quartapelle e Braga, ha vincolato" il sì al dialogo "al mio ritorno in Aula, a quando ci sarà l'ordine del giorno del Consiglio Ue: c'è da mesi, c'è già la bozza delle conclusioni, quello che vi ho portato in Aula è quello di cui si parlerà la prossima settimana. Non volete accogliere l'appello, avrete le vostre ragioni ma non vi trincerate dietro questioni che non stanno né in cielo né in terra, ditelo, lo rispetto. Comunque se cambiate idea la mia proposta resta valida".